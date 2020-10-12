接堺雅人棒拍劇！菅野美穗自爆囝囝無興趣看她演出

日本男星堺雅人主演的神劇《半澤直樹2》，日前以高收視落幕，成為令和最高收視日劇，令他的事業再創高峰，而老婆菅野美穗亦接力復出公仔箱演出。

菅野將主演NTV電視台明年1月新劇《我的女兒交不到男朋友》，這是她生完第二胎後首部劇集，也是她相隔4年再拍劇，劇本由創作《悠長假期》和《美麗人生》等經典日劇的編劇北川悅吏子執筆。故事講述菅野飾演著名戀愛小說家兼單身母親，女兒已20歲，雖然想拍拖，但卻是一名宅女，只沉迷御宅族活動不懂如何投入戀愛，母親只好出手相助。合演還有濱邊美波、澤村一樹和豐川悅司等。

46歲的堺雅人與43歲菅野結婚7年，育有一對子女，菅野為讓老公專心工作，婚後減產照顧子女。目前大仔已5歲、細女1歲。她誕下第二胎時想過等到女兒1歲半才拍劇，現在孩子穩定成長，所以想拿出一些時間演出。

新劇於11月下旬開始拍攝，每天忙於育兒的她，只能抽出15至20分鐘集中精神讀劇本，相當辛苦。她表示沒有特別向囝囝講自己是一名演員，早前她去海外拍攝綜藝節目，播映時與兒子一起欣賞，但囝囝看了15秒便要轉台，搞到她啼笑皆非。