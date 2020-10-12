【娛刺撈飯】「翻版湯怡」亂咬莊思明 唔係喊就得！

「她的眼光、她的眼光，好似好似港女卸妝，睇見、睇見、睇見、睇見心慌慌」

嘩！邊個嘅眼神咁凌厲呀？唔通係當年「清潔香港」告示、入面嗰對「眼厲厲」？唔係呀，呢對據講令人睇到之後，會「好驚、頭痛又失眠」嘅眼神，係來自拿督千金莊思明喎。話說藝人楊明同女友莊思明，早排接咗套新戲，楊明同戲中一位女演員，有拖手、挨心口同翹手等嘅戲份。

呢位女演員對外宣稱，話莊思明就算冇戲份、又或者收咗工都好啦，照樣「強勢登場」，喺距離大約4至5個身位「近距離監場」，仲話「佢啲眼神好凌厲，我好驚，嗰排好頭痛又失眠」。哦，咁吓嘛，伸條脷出嚟睇吓！

事實上，社會上有好多人，對於頭痛、失眠，好多時都疏忽大意咗。其實有好大機會係過勞、自律神經失調，甚至有可能係更年期提早報到嘅警號，所以穩陣起見，搵大夫睇一睇佢，都係以防萬一啫。

即係咁，楊明早排涉醉駕，莊思明上載機組人員名單捱轟，但一件事還一件事；莊思明同楊明拍咗拖四年啦，四年嚟楊明唔通淨係同男人拍戲？奇就奇在用新聞搜索系統，想搵單除咗兩個人同記者講笑之外、真正發生過嘅「監場」事件，竟然係一單都冇。

冇理由㗎！無綫劇《機場特警》入面，港姐亞軍何依婷着住迷你裙、直頭坐埋落楊明大髀，兼被對方摸PAT添。何依婷喎！唔少男網友眼中勁索勁正嘅新冒起女神喎！網絡女神選舉一定有佢個名㗎喎！但莊思明有份客串呢個劇，兼有三人同場戲份添，都冇爆出強勢監場，點解嘅？

你估會唔會係咁吖嗱？正如有啲人夜晚出街，抬頭望見個月亮，行多兩個街口，抬頭又望見個月亮，個月亮仲要保持住同之前相同嘅「監視距離」添，於是認定月亮跟蹤緊佢。

或者咁講啦，所謂嘅喺機器後面4至5個身位「近距離監場」，你覺得人哋監視緊你嘅同時，其實都可以係人哋為做「男一」嘅男友，幫吓眼、執靚啲戲，又或者乘機偷師、學做導演都得啫。至於以為莊思明等楊明收工，點知各有各揸車走。嘩，咁揸咗架車出嚟，唔通「劈」低唔理，第二朝截的士開工，咁有趣咩？

再講吖，莊思明眼妝好重手，唔係今日嘅事啦。人哋眼線畫深少少，你唔欣賞都算喇，仲講咩「眼神好凌厲、好驚」，莫講人哋貴為港姐季軍，就算普通一個女仔，失驚無神畀人一句隊埋嚟，係人都嬲啦。

潮語有云「不孝有三，無圖為大」，撳兩張事發圖，一啲都唔難吖！甚至乎簡單到作狀舉機扮晒自拍，但鏡頭其實向出嘅，仲開埋連拍添，啲相多到出寫真集都仲得呀。冇相都算，仲連一句所謂嘅嚴防女演員埋男友身嘅對白都懶得quote，又或者係冇得quote啦！係咪當事人刻意扣起啲料吊大家癮呀？唔好咁獨食好喎。

不過唔知係咪依家興呢？冇片、冇相，就連搵條聲聽吓都冇，但就言之鑿鑿、話某某人做咗啲乜乜嘢，有時仲會加句「大家識做啦」，單憑三寸「畢」爛之舌，冇理冇據，將人哋講到衰一衰咁，喂，人哋唔係月亮呀，為咗攞番個公道係會反撲㗎。你喊冇用㗎，將啲證據攤晒出嚟，大家評個理先係吖嘛！