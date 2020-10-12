【香港估估吓】誰是林子祥MV的女主角？

「有了你開心啲，乜都稱心滿意，

鹹魚白菜也好好味，我與你永共聚，

分分鐘需要你，你似是陽光空氣。」

沒錯！這是林子祥（Lam）的首本名曲《分分鐘需要你》，適逢今天（10月12日）是阿Lam的生日，除了說句生日快樂外，筆者也希望趁此機會同大家回顧一下這位殿堂級男歌手的威水史！就先由《分分鐘需要你》說起吧！

這首歌收錄於1980年的專輯《摩登土佬》，由阿Lam親自作曲，據聞他是在美國時為了追女仔而創作，回港後才灌錄粵語版，並找來鄭國江填詞。結果，這首歌在當年非常流行，除了進佔中文歌曲龍虎榜榜首，更連同《在水中央》一併獲得十大中文金曲獎，助他躍升為一線歌手，並成為樂壇頒獎禮的常客。考考大家，這是《分分鐘需要你》的MV截圖，你知道誰是女主角嗎？

答案是女歌手甄妮，影片來自1980年大台推出的音樂特輯《甄妮之夏日戀情》。值得一提，歌曲推出至今已40年，屢次獲電影及劇集引用，包括1986年上映的電影《聽不到的說話》，以及今年中播出的劇集《十八年後的終極告白》，後者更找來戴祖儀重新演繹Happy Version和Sad Version兩個版本。