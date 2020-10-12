林雅詩時裝店結業　自爆獲聘用做文職

藝人林雅詩（Grace）早前被爆出其男友馬天樂「偷食」，豈料其時裝生意因疫情關係也受打擊，事業愛情兩失意。日前Grace喺社交網透露因租金昂貴，業主唔肯減租，最終宣布「光榮結業」。佢自言天生勞碌命：「光榮結業！多謝大家！這些日子經歷過人生最艱難，痛苦，傷心。感情、金錢損失，可能我天生勞碌命？人生沒有甚麼事情順利，人生真的很難，很大壓力，四處奔波去賺錢，已經習慣了這樣的日子，為了責任，不得不去做苦力。嘗試去做其他不情願的工作，被人指指點點，八卦是非。人睇我好？我睇人好？事情永遠係針唔拮到肉唔知痛？」Grace表示時裝店係佢嘅心血，可惜社會環境下，也要痛苦做決定，加上業主不減租，只有光榮結業。

Grace受訪時表示：「本身每個月都交緊六位數字嘅租金，但奈何疫情關係業主都唔肯減租，加上10月租約期滿，所以唯有忍痛結業。（蝕咗幾多位數字？）都成六位數字，因為近年一直都會唔到本，自己一直好鍾意做時裝生意，但冇辦法，真係賺唔到錢。（心情如何？）唔開心同唔捨得，夜晚收舖時漏夜同員工貼嗰啲結業標語，貼嗰陣都有少少眼濕濕。（依家要減價去貨？）係呀，去得幾多得幾多，最平$40都有一件衫，呢幾日盡量都會去舖頭幫手，有好多朋友都話會嚟支持我，我都好多謝佢哋。（咁啲員工點算？）依家周圍問緊朋友啲公司請唔請人，幫得幾多得幾多，其實啲員工對我好好，嗰排我感情有問題，好少食嘢，佢哋都煲湯畀我飲，對我好似一家人咁。」問到佢之後會唔會再開舖做生意？佢話：「都會嘅，但係點都會等疫情過咗先，因為嚟緊又話有第四波，都好擔心，結業後唯有當休息一下。（再做咩生意？）都係做時裝。」

佢又自爆早前去咗見工，更獲僱主聘用：「之前貪得意去咗見咗一份文職，個老闆真係請我，估唔到自己仲有市場。（佢唔知你係藝人？）咁唔知佢知唔知，可能戴咗口罩唔認得啦，佢仲好好，問我幾時返得工，我話最快都要11月，佢都話會等我。（人工？）都有五位數字，夠應付生活。（之前有冇做過呢方面工作？）冇㗎，所以都考慮緊做唔做。」

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