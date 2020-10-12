新MV有4位女主角　On仔竟然無福消受

寰亞唱作歌手陳健安（On仔）的新歌《時光邊緣的人》MV，導演為他安排了四位女朋友，可惜MV男主角卻另有其人，On仔解釋説：「雖然近排真係好忙好緊迫，不過我都有問導演需唔需要我親身上陣拍MV，但最緊要係觀眾可以投入個戲，唔想因為我嘅出現而轉移咗個戲嘅焦點，所以MV有冇我做，我係持開放態度。」事後On仔在個人社交網上回應歌迷留言時卻幽默地說：「點解今次唔親身上陣拍MV？我唔想畀人見我着孖煙囪，我怕醜！」可能這才是真正的原因。

On仔說自年初的《未知道》起計，經歷《廢學》到今年的第三首作品《時光邊緣的人》都風格各異，但三首作品內裏都有一個隱藏的故事，他說：「新歌係講一個不老不滅嘅人，睇盡晒時代嘅興衰、和平與混亂，亦因此不斷經歷一位又一位深愛嘅人離世嘅痛苦。佢知道每一個佢愛嘅人都會離開，但佢會放棄去愛，定係勇敢面對呢，當中係有唔少嘅掙扎。好多謝男主角阿銘、女主角鍾雪及MV入面代表唔同年代嘅女角演出，希望觀眾都感受到MV故事所表達嘅情感。」

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