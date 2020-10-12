大方拖新仔　蘇麗珊投資約6位數字開按摩店

藝人蘇麗珊出席有份投資的按摩店開幕禮，一身白色打扮的她心情靚爆，原來有愛情滋潤，起初提起新戀情也一臉靦腆，及後才大方拉埋男友Kenny拖手合照。對於再次墜愛河，蘇麗珊透露現時仍是發展階段，問到是否熱戀情？她笑說：「唔會停嘅熱戀期，都係睇點樣維繫，依家OK嘅！（拍拖一個接一個？）唔係，我上年去美國前分手，到返嚟隔咗一陣，畀自己沉澱吓，咁啱又遇到一個可以試吓。佢係圈外人，有投資生意，好有才華，大我5、6年。（平時有幫男友按摩？）互相幫忙，咁係可以增進雙方關係，係好冧嘅事，不過通常我幫佢多啲，我覺得自己技術唔錯，平時都有向舖頭嘅師傅偷師。」

談到於疫情下投資生意，蘇麗珊表示有感大家受疫情影響下難免不開心，認為需要有一個放鬆地方來平靜心情，故投資約6位數字開店，更說：「因為按摩一定會放低電話，暫時離開到啲煩嘢。逆市投資都冇得驚咁多，但我對香港有信心。（會做生招牌？）我有同管理嘅同事講下星期返工幫手聽電話，但按摩就未夠班，細個時成日幫媽咪按半個鐘，跟住有廿蚊打賞，我諗技術應該OK!」

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