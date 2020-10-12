飛天熊不是夢　暖暖燈光陪伴你

北極熊吊燈造型設計成拿着氫氣球飛上天的小熊，球燈統一是暖黃燈光，營造家居溫馨氣氛。（互聯網）

你有幻想過北極熊在天上飛的畫面嗎？改編奇幻小說的英劇《黑暗元素》就曾經展示過這情景，不過，武裝熊歐瑞克是坐飛船「飛天」的，放諸於

現實世界，這件事似乎是不會發生了，世事無絕對，只要你得到它，以後抬起頭就可以見到可愛的北極熊飛天了。

說的是北極熊氫氣球吊燈，迷你的北極熊手拿着會發光的「氫氣球」、輕輕掛在你家的天花板上，每次入屋就能看到這個畫面，實在太萌了吧！這款北極熊吊燈統一都是暖黃光線，頂層的球燈有三個尺寸，直徑分別是13cm、19cm和23cm。北極熊的高度是16cm，姿勢分別有5個，款款都萌度爆標，而連接球燈和北極熊的杆子有亦有5cm、10cm及20cm的長度選擇。