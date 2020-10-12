成軍十周年互爆秘密　糖兄爆糖妹死穴

無綫娛樂新聞台節目《StarTalk》邀請了糖兄妹擔任嘉賓，大談出道十周年及合體推出實體專輯感受，糖兄說：「感嘆十周年都仲喺度，因為依家世界轉變得咁快，有啲嘢一兩年已經好似好耐，我哋經歷咗十年真係唔容易。」

糖妹說：「我哋有五年時間冇以糖兄妹名義出歌，大家分開發展，糖兄做幕後音樂，我就去咗拍劇同做主持，係多咗人留意自己，不過注意力去晒演戲同主持嗰度，近年上咗《流行經典50年》又或者自己拍Cover片，大家又好似留意番呢個女仔係好認真唱歌，所以十周年都係時候出返嚟見大家。」

兩人又在節目中互爆小秘密，講到糖妹死穴時，糖兄說：「有好多都唔講得，點解你咁耐都冇拖拍？」糖妹笑說：「唔使急，阿媽話再大個啲生仔會好辛苦，我心諗生仔都要諗，未諗到呢Part住。」糖兄叫糖妹不用擔心，因為科技進步，年紀大也可以生仔。

問到糖兄令糖妹不滿的事情時，糖妹說：「佢成日唔記得帶證件，點解呢啲事可以試過兩次。」糖兄說：「一次係身份證，另外一次係回鄉證，其中一次因為咁去唔到內地工作，自此以後同事、同埋我老婆都提醒我，呢件事我自己都好不滿。」

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