《C9特工》劇透：小嬌被炸死大勁難以接受

第十六集 (10/12)

小嬌（高海寧飾）收到A5（李璧琦飾）傳來的短片，要趕往營救希朗（胡俊軒飾），只能將拆彈任務交予B3（黎諾懿飾）。高歐（李家鼎飾）以一敵三救走希朗；小嬌向家人坦白，還為自己連累家人安全而道歉，決定於這段高危時期留家保護眾人。高家高度戒備，以免壞人有機可乘。大勁見小嬌注射增強劑，擔心小嬌身體受損。A5再威脅香港政府，B3等懷疑襲擊地點是數據城。小嬌下令眾人留家，大翹卻偷偷離家，大勁（馬國明飾）跟蹤下發覺他到了數據城。見小嬌有麻煩，大勁出手護花，但小嬌只想他離開以保安全……

第十七集 (10/13)

小嬌前往鮮風櫃房，只見大翹在場。小嬌根據GPS信號到會所，見S Man倒臥地上，B3指S Man原來與A5（李璧琦飾）是一夥。大勁集全家力量感動小嬌，求她放棄特務工作，全職擔任主婦，小嬌猶豫。B3邀請小嬌到咖啡店悼念一眾特工同袍，並提到難以放棄找A5報仇。小嬌不適，大勁極為擔心，小嬌卻宣布懷孕喜訊。大翹（朱敏瀚飾）向B3尋求新任務，B3卻提議他趁空檔追求羅娜。B3還擔任大翹的軍師，指引他帶羅娜用餐，給羅娜一個好印象。

第十八集 (10/14)

小嬌透過視像目睹B3中槍，不理大勁反對下前往視察。小嬌根據咖啡室內手機的指引前往酒店，與A5在房內搏鬥……小嬌成功逃離，大勁與高歐趕到擊退敵人。大翹的手機沒電，充電後分別收到B3與高歐的訊息，他認定二人之間有誤會，堅持要向B3問清楚。B3稱讚大翹擁有特工潛質，還繼續找人合作；對方要求B3解決叛徒閃靈。B3致贈大翹禮物，大翹答應參與任務。大翹自信將出人頭地，不會再被看扁，特地於執行任務前向羅娜求婚。

第十九集 (10/15)

大勁向羅娜打聽，猜測大翹會參與B3的危險任務，遂與高歐設法於任務前帶走他。大翹要助B3暗殺閃靈，大勁於關鍵時刻製造混亂，成功阻礙B3行動。大翹仍然相信B3，不肯回家。小嬌知悉高歐父子私自行動，希望大勁不要再插手。B3告訴大翹已不再需要他，大翹失落，他聽到羅娜的故事後決定返家。高歐提議讓B3主動前來，大勁亦向Betty借屋收容家人。大勁使計迷暈小嬌送她上車，小嬌及後甦醒，隨即要求下車折返。

第二十集 (10/16)

B3悉破屋外的機關，還以高歐的安全來要挾小嬌對付閃靈。小嬌為家人答應行動，出發前特意感謝大勁曾救她一命，大勁不明所以……B3為小嬌準備了手榴彈，必要時要她與閃靈同歸於盡。大勁成功逃出，趕到小嬌追截閃靈的馬路附近，卻遠遠看到手榴彈爆炸的火燄。大勁難以接受小嬌的死訊，在房內望着二人的婚照，傷心痛哭。B3再與委託人見面期間發生衝突，意外吸入了病毒，B3離開時竟遇上大勁，而大勁還手持解毒劑……