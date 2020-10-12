高海寧4劇衝視后　黎諾懿恨攞視帝

藝人高海寧（高Ling）與黎諾懿現身劇集《C9特工》的宣傳活動，高Ling一連四劇播出，《C9特工》劇終於進入結局周，問到高Ling心情，她說：「一次過播晒四套，我係好開心，之後可以休息吓，但我冇晒存貨，依家剩返番一套《七公主》未出街，有番啲存貨個心會定啲，我怕觀眾下年見唔到我。」黎諾懿即安慰對方說 ：「你呢段時間可以返大陸拍劇先囉！我今年播得一套，但都係得番一套存貨，我都想拍多啲劇。」他透露有三個關於煮食的綜藝節目，故最近忙於構思菜單。

高Ling稱早前做過街頭訪問，訪問觀眾對她連播四劇的反應：「反應好好，大家都話睇晒四套，收到好多鼓勵好開心，觀眾最鍾意《C9特工》。（有冇話睇到膩？）連播四套都唔到我控制，觀眾都明白，佢哋話見到我進步。」

對於連推四劇是公司為高Ling奪視后鋪路，她坦言：「我唔敢諗視后，呢啲係天時地利人和，唔到我控制，我只係做好本分。」至於黎諾懿既有拍劇又做主持工作，他說：「我希望可以攞最佳主持、最佳節目同視帝三個獎，到時我就可以息影，為息影鋪路，如果公司畀我，證明尊重我，如果唔畀我就即係我有利用價值。」