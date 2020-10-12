長澤正美首演墜落母親　17歲新人難忘被摑

33歲日本女星長澤正美入行20年，近年演技大爆發，不但憑扮演老千的《信用欺詐師JP》系列劇集及電影，再創事業高峰，日前又憑電影《母子逆緣》(前譯《MOTHER》)獲封《第12屆TAMA映畫賞》影后，該片已安排於下月3日在香港Netflix上架。

《母子逆緣》改編自真人真事，長澤正美挑戰演技新境界，扮演墮落母親，整天沉溺與不同男人發生關係，她坦言：「從某種意義上說，我沒有像秋子那樣的形象。我討厭這種人，我一點都不喜歡秋子，但我認為她絕對是一個有魅力的人。」她又表示為演活這個生活糜爛的角色，在拍攝前試著躺在家裡看電視、吃甜食，過上平淡頹廢的生活。

扮演其子周平的，是年僅17歲的影壇新人奧平大兼，第一次演戲就與長澤合作，他笑說：「一開始不知道長澤會飾演媽媽，後來聽到其他演員的名字時感到壓力。一開始，我不敢去找長澤正美，害怕扮演這個角色，甚至害怕靠近她，直到她跟我說：『沒關係。』」他又表示拍攝現場氣氛很好，長澤會在現場開玩笑、逗樂大家。而拍攝一幕被長澤掌摑的戲時，本來劇本沒有哭泣的情節，但正式埋位時，被打的他又驚又痛，雖然內心叫自己不要哭，但最終眼淚還是忍不住流下來。