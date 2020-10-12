新加坡名媛月獲257萬元贍養費　收藏超過200個名牌袋

網上早前流出藝人Angelababy與一班闊太飯敍嘅合照，引起全城熱話，網民驚嘆紅透中港台嘅大明星與有錢人聚會竟然要企側邊。除咗Baby嘅閨蜜外，網民同樣關注新加坡擁有122萬粉絲追蹤嘅名媛Jamie Chua（蔡欣穎），出外旅行必定帶同攝影師、助手及保母，家住獨立別墅，有私家游泳池、花園絕對係基本，另一亮點就係擁有大型衣帽間，擺放所有名牌手袋、晚裝禮服、鑽飾、手錶、高跟鞋等等，非常奢華，仲要靠指紋驗證先入得，保安勁嚴謹。名牌手袋至少200幾個，每個款式集齊唔同size及顏色，都係嗰句，容易襯衫呀嘛！

現年44歲嘅Jamie係中印混血兒，20歲任職空姐邂逅印尼億萬富商Nurdian Cuac後閃婚，後來發現老公偷食而鬧離婚，婚姻維持15年。離婚前更發現老公企圖轉移資產，入稟法庭凍結對方約9320萬新加坡幣（約5.3億港元）財產，而離婚後每月獲得45萬新加坡幣（約257萬港元）贍養費，搖身一變成第一名媛，啲錢可以話多到唔知點使...淨係保養靚樣都月花7.8萬港元！

Jamie與前夫育有一對仔女，22歲女兒蔡佳芸（Calista）亦係網民焦點，遺傳媽咪優良基因，兩母女關係唔止感情深厚，望落仲似足姊妹，不時母女檔亮相頻道，人氣高企。 Calista同媽咪一樣對KOL界大感興趣，拍片分享時尚及美容心得，現時已經有28.9萬粉絲追蹤。

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