中菜新Menu　揀啱主題歎番餐

和家人出外飯敍，最能體驗分享的樂趣就是中菜，近日不同的中菜館都推出全新的菜單，當中既有用優惠價作招徠的高級精緻套餐，也有選用各種海鮮、手工粵菜等做主角，當然少不了港人喜愛的川滬系列，總有一款啱你心水。

手工菜套餐

極品佛跳牆

北角的明珠海景推出兩個矜貴套餐，鮑魚海鮮套餐包括有明珠叉燒皇拼爽脆海蜇、杏汁花膠白肺湯、碧綠葱爆海斑球外，主角是口感豐富的蠔皇扣原隻六頭鮑魚伴玉掌，其他還有頭抽煎大虎蝦、蟹肉海皇炒飯和生磨蛋白杏仁茶。另一款海鮮佛跳牆套餐，則有明珠叉燒皇、分量十足的極品佛跳牆、金銀蒜開邊本地龍蝦和香煎銀鱈魚等，而且每個套餐的價錢都相當優惠，海鮮控留意。

惹味之選

由現時至2021年1月4日（指定日子及節日除外），沙田帝逸酒店的逸軒中菜廳推出粵膳嘗鮮套餐，前菜逸軒富貴錦碟包括有辣酒煮花螺、艇曬吊片、滋味素鵝及蝦膏小炒皇，其他還有流浮山金勾脆瓜蚌片、酥炸美國桶蠔、順德拆魚羹、金銀蒜蒸大元貝、高湯波士頓龍蝦伴野菌年糕等，最後有特色的艇家花膠浸時蔬、水鄉蟹粥、避風塘炒麵作結，客人可選2位、4位、8位或12位用，最啱蟹癡。

時令蟹饌

這個10月，佐敦Eaton HK米芝蓮星級中菜廳逸東軒推出「八道菜蟹宴套餐」，每道菜都選用1斤以上的膏蟹，再以人手拆用烹調。打頭陣就有明爐蜜汁叉燒、話梅車厘茄和香酥脆皮蟹盒組成的逸東叄錦碟，緊接有彈牙的珊瑚煎釀鮮蟹鉗、矜貴的生拆鮮蟹肉燴燕窩和冬瑤蟹肉鮑魚卷，酒香撲鼻的花雕雞油蒸膏蟹更是重頭戲，最後配以薑蓉蟹肉炒飯和甜品等，讓口腔整晚留蟹香。

---------

經典廣東菜

傳統好滋味

翠亨邨由現時至11月尾推出晚市的燒鵝海斑4人餐，以經典的廣東菜為主，當中包括半隻明爐脆皮燒鵝半隻、原鼎杏汁燉白肺湯（或姬松茸燉太和雞湯）、懷舊荔茸鳳尾蝦、古法雲腿蒸金花尾、鮮腐竹野菌浸時蔬及瑤柱蛋白炒飯，甜品還有滋潤的蛋白杏仁茶，現時更有折扣優惠，相當抵食。

精品嘗味盒子

中環摩登中菜廳「舍」，由現時至11月尾推出限時的「精緻晚餐盒子」中式精品嘗味套餐，當中有12款菜式，包括造型生動的金魚餃，配用花膠燉湯，滋補又美味。小菜還有冰鎮鮑魚、鍋巴沙律蝦球、香檳金蝦餃及花之戀，甜品方面，迷你酥皮燕窩蛋撻、蘋果流心包和豆沙手袋酥，吃罷可以來一口養生花茶或咖啡，也可用半價升級享用雞尾酒或無酒精雞尾酒。

各地佳餚

中環的The Chinese Library以優惠價錢推出晚市的「Golden Library」精選餐單，當中包括不同地區的菜式，創意的喇沙小籠包、鮮味的賽螃蟹鱈魚餃、京式的煙熏京鴨卷、港式叉燒、惹味的椒山珍牛柳、新加坡辣椒軟殼蟹等超過10道菜，加指價錢還可以無限暢飲不同酒款。

---------

川滬風味

經典之選

尖東千禧新世界酒店高級中菜廳桃里，由現時至10月31日推出經典川滬菜系列，百菜百味的川菜有辣子爆雞、四川口水雞、樟茶鴨、四川擔擔麵、水煮原條筍殼魚球等。至於汁濃味厚而糖重色艷的滬菜，就有紅燒乾貝獅子頭、瑤柱賽螃蟹、清炒蝦仁和鯊魚骨湯火膧雲吞雞等，大家可以一次過選擇兩款不同風格的菜式。

新派川菜

尖沙咀川菜館蜀客近日推出的新菜單，涼菜包括蒜泥毛肚、碧綠脆瓜北寄貝、韮香桃仁、麻辣雞珍、香辣雞軟骨、燒椒金錢肚、香菜拌豆乾。小菜方面，很多都是本地川菜館少見的菜式，如花膠濃湯泡熊貓筍，熊貓筍來自四川，又叫龍鬚筍，爽口無渣，香港較少見。其他還有魚香煎北海道元貝皇、煎焗花椒膏蟹、四川葱燒關東遼參等。推出新菜單期間，部分指定菜式會有5折優惠。