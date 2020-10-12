內地拍劇目擊斬人　康華靠阮兆祥頂住下面執番條命

藝人康華晚上舉行首次網上音樂會，邀得老友阮兆祥（祥仔）和張子丰擔任嘉賓，她更與祥仔「情侶裝」現身。

康華指自己有很多「第一次」都被祥仔奪去：「啱啱入行嘅時候，拍住佢出Trip拍嘢，點知收工前被困4層樓高嘅機動遊戲設施上面，最終要爬番落地。我嚴重畏高，祥仔就不停安慰我，話佢爬先喺下面頂住。」祥仔即謙虛解釋自己身為前輩，要盡量出手照顧「後浪」。

談到出埠驚險事，在內地發展多年的康華曾目擊「斬人」：「有次拍完戲坐Van仔返酒店，個司機唔肯畀其中一位群眾演員喺佢想落車嘅地方落車，結果嗰位群眾演員即刻叫人嚟包圍架車，仲將個司機斬傷！當時我驚到腳震，之後外出工作，無論對任何人都有禮貌，因為唔知對方背景。」她又表示亦曾試過登台時遭男酒客扯落台，亦有同性粉絲示愛，可謂見慣大場面。

祥仔則透露當年去日本拍攝《獎門人》，在溫泉酒店遇上靈異事件：「入房時已感到唔係好舒服，所以敲門、放鴛鴦拖鞋樣樣做齊，但最後上床都覺得有嘢壓住我，成晚瞓得唔好，平日醒瞓嘅我第二朝睡過頭，工作人員敲咗5分鐘門都叫我唔醒，最後要落前台攞鎖匙開會入嚟搵我！」

談到早前他被影到將座駕停在雙黃線，祥仔道歉：「每個人都會做錯事，藝人冇特權，我唔會再咁。依家好多人有怨氣，只係睇會發洩喺邊啲人身上。」

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc