林夏薇爆女藝人拜狐仙　道不同冇偈傾

藝人林夏薇、黎耀祥、胡定欣及曹永廉早前為節目《Tiger's Talk》任嘉賓，接受主持伍詠薇和林盛斌訪問，大談對風水玄學的看法。當談到「另類迷信」話題，林夏薇即大爆認識一位女藝人於家中拜狐仙，她謂：「我以前有同學拜狐仙！（做邊行？）都係做娛樂圈嘅。」語畢即令在場人士大感嘩然，林夏薇續說：「佢喺睡房同衣帽間之間放嘅，每日都會上香，原本我都唔知同狐仙有關，但自從拍完劇集《十二傳說》，就知道同狐仙有關。」

曾被深深傷害

大家都很好奇，該女藝人拜完狐仙後，事業是否真的很暢順？林夏薇則指該女藝人星途普通，不算很成功，而她亦因跟對方理念不同，已經關係疏遠，沒有聯絡了，她謂：「我覺得大家相處唔係咁舒服，理念好唔同，已經冇乜聯絡。」

東網就女藝人拜狐仙一事致電林夏薇，她不肯透露對方名字，只表示：「我講拜狐仙嘅同學，佢曾經為咗利益深深傷害過我，令我非常失望。」

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