吉祥物比併　蘇麗珊Komamon戰楊卓娜TV Buddy

近年有不少政府部門都會推出吉祥物宣傳，不過大部分都被批評知名度低，今日貼地專題就訪問藝人眼中最深的吉祥物，為何有吸引之處？

女神蘇麗珊：「記起日本有隻吉祥物叫Komamon，係一隻黑色熊嚟嘅，好得意，佢好有自己性格，會喺活動揭人裙底，好百厭，又會一齊浸溫泉，好似同我哋一齊生活當中咁，所以對佢好有印象。」

「少女標本」成員簡淑兒：「日本有隻吉祥物叫達摩不倒翁，圓咕碌，個形狀好似薯仔咁，你買嘅時候佢係冇眼，你買咗返屋企之後要幫佢畫一隻眼，一邊畫要一邊諗住自己嘅願望，跟住你放喺屋企，到你實現咗個願望之後，你先可以畫埋另一隻眼。我屋企有幾隻喺單眼，因為我啲願望全部未實現，我買咗幾隻，因為有分愛情、事業、生活等等，唔同願望有唔同顏色。」

藝人楊卓娜：「我最鍾意嘅吉祥物係TV Buddy，佢曾經出過水晶Figure同最近有TVB嘅Bee，蜜蜂公仔都好靚，我唔算係收藏好多，但見到得意就會買。」

荷蘭籍女藝人阮兒：「畀我揀吉祥物，我就會揀招財貓，因為會帶嚟好運，可以旺財，最近我買咗隻招財貓，有成10吋咁大，放咗個旺位，真係不得不承認，原來真係Work，真係多咗人搵我做嘢，真係好好呀！大家都想好運啲、想賺多啲，就要放番隻招財貓啦！」

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