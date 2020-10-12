27歲余香凝驚爆未婚懷孕　下月趕結婚！

27歲藝人、陳家樂舊愛余香凝（Jennifer）驚爆未婚懷孕兼下個月趕結婚，據知Jennifer堅持保密經手人身份，只向外透露是圈外人。東網聯絡上Jennifer，她回覆：「唔好意思呀，私人事唔回應啦！」而她經理人則表示：「了解吓先，佢做緊嘢。」據悉，Jennifer一眾好閨蜜已知姊妹好事近。

Jennifer有喜一事，其實有迹可尋，三日前她在社交網上載輕托香腮的含羞靚相，她留言：「紀錄這一刻。」有網友回覆：「人逢喜事精神爽。」似乎知道已有「好事」發生在她身上。她又在社交網限時動態，透露聽着正懷孕的Robynn歌曲《Little Love》，似乎特別有共鳴！而Jennifer早前接受訪問時，自言雖連男友都未有，但最近母愛氾濫，為了作生B準備已經積極養生，希望2年內結婚生仔，對組織家庭一早已Ready好！Jennifer爆出喜事，剛巧今天是她的舊愛陳家樂正日生日，相當巧合！

Jennifer曾與陳家樂拍拖三年，兩人分手後，有傳Jennifer撻着保險界才俊Victor，而陳家樂亦與連詩雅打得火熱。

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