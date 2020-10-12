《使徒行者3》冰桶淋身！麥美恩做女皇鞭農夫

無綫劇集《使徒行者3》今晚在myTV Gold及內地平台首播。「爆seed」林峯終於歸隊，甫開場與由內地演員鄭愷飾演的殺手「畫家」在獄中見面，他向林峯展示一幅「釘姐」佘詩曼的油畫，似暗示她的下落，為故事拉開序幕，戲味十足。

林峯今輯成為臥底的Handler，手下由麥美恩飾演新鮮感十足。她被林峯委派查案，期間遇上由農夫飾演的Did少和Done少，麥美恩為博兩人氐垂青，以冰桶淋身，令到自己全身「濕晒」，後來被兩人帶上房玩SM，農夫要求麥美恩像女皇一樣一邊鞭打他們，一邊罵他們是垃圾，十分搞笑。另外，《使徒行者》靈魂人物苗僑偉亦出場，講到他坐完三年監出獄，但身份正邪難料。

於第二集中，飾演臥底Handler的林峯，本欲營救被擄的臥底手下麥美恩，殊不知對方被器官販賣集團的主腦顧冠中捉了，並取出麥美恩的器官，令她死亡。麥美恩演繹這一場戲時相當淒慘，而林峯心急前往救她，可惜最後救不到，劇情相當虐心。

麥美恩被殺後，林峯認定她的死因警隊內有內鬼，故找苗僑偉幫助調查，而林峯亦受顧冠中的所託，與馬國明交易，而馬國明亦一早摸清林峯的底，更向他坦言不是純粹想跟顧冠中作交易，而是想奪去他整個黑巿器官販賣集團，要求林峯相助。

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