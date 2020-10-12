烏蘭克Lika Star　重口味冇難度

烏克蘭盛產美女，皆因佢哋嘅樣貌同身材都符合男士嘅審美觀，因此唔少當地裸模都會轉戰美國四仔界發展，但係卻甚少能夠打響名堂，而Lika Star就係其中一位成功脫穎而出嘅人氣脫星。

為錢下海

每個脫星都有下海拍四仔嘅理由，而嚟自烏蘭克嘅Lika Star嘅理由又係乜呢？據佢講原因好簡單，就係為咗搵錢。而入行前，佢係一名裸模，憑住迷人嘅外形及獨特氣質而一脫成名。有趣嘅係，佢嘅夢想係成為小說作家，佢話自從佢做咗裸模後，竟然一啲靈感都冇，有時一星期都寫唔到一個字，於是佢決定放低夢想，全心全意喺裸模界發展。

及後，佢收到經理人嘅電話，問佢有冇興趣到美國拍四仔。原來有四仔星探睇過佢嘅全裸寫真後，覺得佢好有潛質，希望將佢帶到美國四仔界發展。喺金錢利誘下，2017年6月佢就演出處女作《Teen Lolly Small Got Anal Creampie》，呢套主打漫遊後花園嘅作品，對唔少新進脫星嚟講有相當難度，不過Lika Star卻樂在其中，佢解釋話同前男友都愛好呢種玩意，因此演出時係發自內心感到興奮。

主力拍VR

其處女作不但獲得極佳嘅銷量，更為佢開啟四仔界嘅大門，先後為21 Sextury、Tushy、Vixen等多間著名片廠演出，亦認識咗同樣嚟自烏克蘭嘅人氣脫星Sybil A，喺對方嘅指導下，令佢嘅演技同床技都特飛猛進，2018年更迎嚟事業大爆發，不但成為各大四仔片廠嘅寵兒，令人氣直線飆升，更喺多個四仔頒獎禮上獲得多個提名。

上年佢主力演出VR作品，佢表示因為VR四仔係未來嘅主流，而佢正好趁住呢個機會打響名堂。不過其實佢講漏咗一點，就係佢被稱為零死角嘅脫星，簡單嚟講就係無論從邊個角度去睇，佢嘅外形都係咁迷人，所以先至有咁多片廠搵佢演出VR作品呀！

Profile

日期：1997年12月1日

身高：162cm

三圍：32C-22-33

Lika Star嘅外形有幾咁索，大家都有目共睹，問佢最滿意自己邊個身體部位，佢就話雙腿最吸引，所以佢經常將美腿自拍照Po上社交網，除咗畀粉絲欣賞，亦希望畀導演睇中，搵佢拍番套以美腿為主題嘅作品。