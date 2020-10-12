林盛斌讚做KOL出色　Celia K.個腦同條脷識轉彎

主演電影《一路向西》及《喜愛夜蒲3》的藝人Celia K.郭玥彤（前名郭穎兒），結婚生女後退下火線，轉做KOL及搞茶飲店等生意。日前她正式推出個人頻道《彤你吹水》，出街後獲網民讚好，其中一段短片上載後不足五小時，觀看次數超過三千次，網民紛紛留言說想不到她口才超好：「估唔到你個腦同條脷，都係識轉彎！」、「你口才超好！好搞笑！」而藝人莊思敏及林盛斌等留言力讚。

當中林盛斌更發長文，指Celia K.由當年𡃁模變為親力親為的好媽媽、好老闆，相處下才知對方非常幽默聰明，希望大家重新認識她：「佢係一個非常聰明、充滿幽默感、擁有超強表達能力兼好有自己諗法嘅女孩子，但係基於以前工作上嘅需要，佢只可以將大家想睇嘅嘢呈現出嚟，反而將佢以上咁嘅嘢，我認為最吸引人嘅優點，完全隱藏。」

在短片中Celia K.發揮搞笑及自嘲的技倆，不單以「死𡃁模模」來自嘲，又以近鏡大特寫，展示因戴口罩關係下巴長了的暗瘡。說到現在不少女士愛美圖的現象時，自爆自己曾把和老公的合照美圖，令老公因此而變白成為「紙紮公仔」，又說最怕跟愛拍照的「飯腳」食飯，因有次和閨蜜品嘗松露雪糕，因她要讓對方拍照，等到雪糕溶：「下次遇到呢啲飯腳，同佢食壽司就算！」

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