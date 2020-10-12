重遇女同學　愈睇愈索

受到禁聚令影響，想搵成班舊同學聚一聚都唔得喇。AV業界資深人士神仙乙就話日本AV界亦有好多以舊同學聚會為題材嘅作品，講班男同學發覺女同學索咗好多，繼而生起邪念，變成色中餓鬼，而女同學被撻着後更為飢渴，慾火一發不可收拾！

翻撻舊情人

喺S1出品嘅《同學會NTR連丈夫都忘記的絕倫人妻之一夜》中，人妻巨乳美人奧田咲參加舊同學聚會，佢嘅舊情人三郎亦有出席，期間成班同學大談往事不知幾咁開心，而奧田咲更高興到飲醉咗！聚會結束後，三郎就帶奧田咲去開房，而奧田咲不但唔抗拒，仲因為性慾高漲而將老公拋諸腦後，實行同三郎重燃愛火。令奧田咲感到意外嘅係，咁多年冇見，三郎仲係好似以前咁勁，令佢飽受快感衝擊，高潮迭起，嗰一刻佢有少少覺得自己揀錯咗老公囉！

解放慾望

由Ideapocket推出嘅《趕不到尾班車，與前男友度過一夜》，講述人妻岬奈奈美原本想同老公慶祝結婚周年，可惜老公不解溫柔，居然忙於工作而丟下嬌妻。好彩奈奈美都有節目，舊同學邀請佢參加聚會，仲畀佢重遇前男友健太添！開心過後，奈奈美同健太諗住各自返歸，點知突然落大雨搞到全身濕晒，仲錯過咗尾班車，奈奈美惟有同健太租酒店過一晚。兩人喺房中互相對望，加上奈奈美濕身若隱若現，終於健太忍唔住攬實奈奈美猛咀，其熱情令奈奈美嘅慾火亦得以解放，結果外面滂沱大雨，房內就翻雲覆雨！

招郎入室

喺Center Village推出品嘅《丈夫不出差的這三天，我被他中出了很多遍》裏面，川上由同老公結婚多年進入倦怠期，但係由妹正值虎狼之年相當飢渴，又咁啱老公要外出公幹，三日之後先返嚟，咁川上由呢三日點過好呢？於是佢就相約舊同學聚會，不過其他同學都甩晒底，只得初戀情人雅治出席，二人好快就舊情復熾，川上由更索性招郎入室，喺呢三日盡情激戰，享受有如新婚夫婦一樣嘅甜蜜又激情嘅生活。

簡評

喺舊同學聚會見到班老相識，當然亦有機會遇到舊情人啦！劇情就同今日為大家介紹嘅作品一樣，不過現實係冇機會舊情重燃，，所以惟有睇AV作品滿足大家嘅幻想。喺三部作品中，本仙最鍾意奧田咲主演嘅《同學會NTR連丈夫都忘記的絕倫人妻之一夜》，原因係奧田咲肌膚白滑又大波，一對水晶燈真係正到震！而咲妹亦韻味迷人，好適合扮演人妻角色，仲有初段嘅聚會場面非常熱鬧，以及奧田咲飲醉後翻撻舊情人嘅情節，令大家睇得開心又過癮。