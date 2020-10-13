吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：作灶、裁衣、會友

忌：詞訟、鑽孔、治喪

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：3、4、7、8

幸運顏色：藍

生肖指數 是日吉星：鼠

鼠：★ 這天的運氣愈來愈好，跟親朋戚友都能相處愉快，到哪裏都會有歡笑。

牛：↓ 為了一些無謂的事情和身邊的人起爭執，讓你不開心之外對你沒益處。

虎：→ 對自己工作表現不是很滿意，但與其硬撐下去，不如停一停，另想方案！

兔：→ 見解不一定正確，不妨參考別人意見。只要打通人脈關係，萬事可解。

龍：→ 會因為一丁點的小事和別人發生口角，記着言多必失，少說話多做事。

蛇：↑ 紅色讓人產生熱戀的感覺，這天當你需要一些激情時，不妨多加使用。

馬：↓ 人際關係下跌中，你總是對別人抱持懷疑態度，難怪別人也不相信你。

羊：↓ 是日沖煞，金錢運開始下降，在快要沒錢的時候，你的朋友卻紛紛幫忙。

猴：→ 朋友邀請你參加難得的活動，不要多考慮，不妨赴會，會有意外的收穫。

雞：↑ 今天的愛情運不錯，計劃中的事情可以順利展開，就要立即採取行動吧！

狗：→ 工作上沒有多大的好運，若能集體行動，發揮團隊精神，運氣可大提升。

豬：→ 別太過輕易相信別人的說話，凡事經過親身的求證，才可避免跌入陷阱。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌

十二星座 是日運程

白羊：事業及正財運較佳，求職、轉職等宜積極。做生意、自僱等，開單則要多予耐性。

金牛：人氣及情緒不穩，家庭運稍遜，宜多注意及小心處理家事，保持樂觀，有助過度。

雙子：精神狀態、辭令及思考力一般，為免影響工作或功課，宜減少社交，爭取休息。

巨蟹：社交運雖旺，更可帶來賺錢或工作良機，但人事問題或會較頻，處事宜保持靈活。

獅子：人氣較旺，事業及工作運較佳，機遇不乏，但辭令及思考力一般，宜注意言詞等。

處女：公幹、出勤及海外項目等，進度或見阻力，小心處理文書等，善用人緣可助過度。

天秤：正財運回升，開單等將較利好，宜積極。但經濟狀態卻處於變動時期，宜作重整。

天蠍：戀愛運不穩，避免堅持己見，保持靈活多協調，有助增進及改善彼此溝通及感情。

人馬：工作及正財運回穩，進度較佳，有利增進業績等。但出勤、出差等，需多予耐性。

山羊：人氣、人緣、桃花及戀愛運轉佳，但夫妻運一般，宜保持專一，多注意溝通情況。

水瓶：家庭及感情關係或較費心，辭令及思考力或較不穩，相處宜多予耐性，嘗試包容。

雙魚：社交運較佳，利友朋結友，但工作時宜多加用心，多加注意合作及人際關係為佳。

預測：本周大市，交投氣氛稍佳。