美國隊長戴綠帽！「灰姑娘」莉莉搭上已婚拍檔斷正

憑迪士尼「灰姑娘」一角上位的31歲英國女星莉莉占士（Lily James）7月時與「美國隊長」荷里活男神基斯伊雲斯（Chris Evans）多次約會而被傳緋聞，而近日莉莉被爆做小三，前日被傳媒影到與50歲已婚的英國男星Dominic West甜蜜遊意大利羅馬！

二人被影到與女經理人一同午餐，期間Dominic更被影到與莉莉鍚頸，而二人更一同駕駛滑板車四處遊覽。似足熱戀中的情侶！Dominic與莉莉曾合作過舞台劇以及正在羅馬拍攝中的英國劇集《The Pursuit Of Love》。而男方與愛爾蘭一名設計師Catherine FitzGerald結婚10年，二人共育有4名子女。至於莉莉年初與《異世奇人》（Doctor Who）視星男友Matt Smith翻撻，二人被狗仔隊影到於疫情期間外出。二人拍拖5年，直至去年12月傳過分手。直至今年7月莉莉多次被狗仔隊影到與基斯伊雲斯於倫敦外出。其中一次莉莉與基斯出席完派對後共同乘的士回到男方下塌的酒店「爆房」。

Dominic妻子一名女性友人指Catherine有睇過老公偷食照片而感到好震驚、心碎同大受打擊，並一直以為婚姻狀況良好。友人更指Catherine嘗試聯絡老公但他一直沒有接電話。