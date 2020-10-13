重返校園拍MV　韋禮安尋找青蒽歲月

台灣歌手韋禮安的新歌《See You on Monday》MV，紀錄他高中的青蒽歲月，所以回到校園拍攝，憶起高中時期他覺得很不可思議，竟然每天都想去上學：「大家都覺得學生應該每天上學時都期待放假，但因為當時整個班級和導師感情很融洽，所以到了周五放學前，反而會有一種惆悵。」

歌名代表着等待下周一上課時和同學相見的期待感，為呼應專輯主題，他更特別請仍在原校任教的高中老師在課堂上用手機錄下一段，下課時老師對同學說「禮拜一見」的對話，老師助陣一起重現當年的情景。

回到母校拍攝MV，他抱起結他在教室裏唱歌，並安排學校裏的同學一齊拍攝，其中一位同學拍攝時向工作人員透露，以前曾經為他拍攝MV，那時候還是「小朋友」，現在已經是高中生，讓韋禮安大呼：「時間真的過太快了！」

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