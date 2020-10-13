【恐爆亞姐群組】吳雪儀咳到變聲被迫退選

《2020亞洲小姐競選》一日未完結、一日繼續有是非爆出﹗亞視日前表示吳雪儀因私人理由，成最後一位退賽佳麗，惟東網再收到退選佳麗爆料，指她其實是被迫退選！事緣有指吳雪儀自參賽後就一直身體不適，參加訓練期間喪咳冇停過，加上又有發燒，疑似新冠肺炎病徵，嚇得亞視以為她「中招」，即刻斬腳趾避沙蟲勒令她退出，以免爆發「亞姐群組」﹗

爆料又指亞視無視疫情肆虐，無理要求所有佳麗於訓練期間除口罩，其後亞視深怕「帶菌者」吳雪儀會「傳染」其他佳麗，秒速搵來一堆來歷不明、外貌十足似驗孕的測試棒，叫每位佳麗即場「滴血驗疫」，不消幾分鐘就得知結果，雖然全部佳麗均呈陰性，但有不少佳麗質疑滴血測試棒並不可靠，又不解亞視為何不正統安排到醫院做深喉測試，覺得所謂的「測試」都只是草草了事，然後依舊除罩上堂。

做滴血測試

東網就此聯絡上吳雪儀，問到是否因病被退選？她只透露私下跟亞視有共識，又指因自身有氣管問題，所以這段時間都有Keep住睇醫生︰「距離決賽日子太近，但我又一直未病好，話怕影響比賽進度。（亞視覺得你中招。）我有去做Test同埋照X光，確定係冇中新冠肺炎。」被迫退賽會唔開心？亞視因你一人而要求全體佳麗做滴血測試，覺得被背叛？她一概回答︰「做好防疫措施都應該嘅…安全至上。」

「咳到聲都變埋」

至於問到其他入圍佳麗可得悉吳雪儀被退選一事，馮熙淳支吾以對說︰「下，係咩？唔清楚喎﹗」並叫記者向公關查詢，追問有否察覺吳雪儀於訓練期間唔舒服？她指跟對方冇交流，不過就有其他佳麗「報料」︰「話佢後期真係病得好犀利，咳到聲都變埋，所以就請假，之後都冇再見到佢，跟住大會就宣布佢退選。（亞視驚佢中招先叫你做滴血測試？）係有做測試，因為佢都真係病得好嚴重，都係買個安心。（覺得個測試好流？）我願意相信係可信嘅。」

而被譽討論區女神的高文君則謂︰「不知道她具體得了甚麼病。（有做滴血測試？）有…覺得挺神奇的，當打針取血液時都有害怕。」續而她大爆亞視稍後會再安排做身體檢查。

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