《橙路》漫畫家松本泉離世　享年61歲

曾創作80年代經典愛情漫畫《橙路》的著名漫家松本泉，於本月6日在其療養中的醫院離世，享年61歲。其喪禮已在日前低調舉行，官方網站於今日公布其死訊。他近年健康欠佳，2004年發現患上低腦脊液容量病症（Cerebrospinal Fluid Hypovolemia），不時有頭痛、耳鳴、視力下降及疲倦等症狀，數年前亦曾接受心臟手術。

松本泉原名寺島一彌，1982年憑漫畫《Miki☆Report》出道，26歲時發表代表作《橙路》，由1984年連載至1987年，單行本共18冊，並被改編小說等，系列發行量總數高達2000萬冊。故事講述男主角春日恭介來自超能力家庭，他戀上不良女神鮎川圓，並跟短髮爽朗的檜山光發展出三角關係，其後推出由高田明美擔任人物設定的動畫版後更大受歡迎，女主角阿圓當年被不少少男視為心目中的頭號女神。

其逝世消息傳出後，曾為動畫版男主角春日恭介配音的名聲優古谷徹、著名插畫家江口壽史、《草莓100%》漫畫家河下水希、《LIAR GAME》漫家家甲斐谷忍等，都在社交網留言悼念。