大仔生日冇得見　胡杏兒隔住Mon慶祝感觸落淚

藝人胡杏兒近月帶同細仔李奕霖（Ryan）到內地工作，被迫與老公李乘德（Phil）及大仔李奕霆（Brendan）分隔兩地，一家四口中秋冇得一齊過，就連今日係Brendan 3歲生日都要分開過，真係誰明父母心！

難怪胡杏兒今日一早就上載錫錫Brendan嘅舊照，自爆自己隔着電話睇住老公同媽媽幫阿仔慶祝，佢自己都感觸落淚，雖然佢知囝囝唔會怪媽媽不在身邊，不過佢都想阿仔可以同佢一樣，勇敢追求自己嘅夢想！

杏兒長文寫道：「我親愛的奕霆，一眨眼你已經3歲了，媽媽很開心你慢慢長大成為一個有點搞笑，愛笑，善良，願意分享，尊敬長輩和充滿愛的一個小孩子，還有你對你的自創舞蹈的熱愛，每一次給我們帶來太多歡樂。雖然今年媽媽不能在你身邊，隔着電話看到爸爸和婆婆他們给你慶祝，媽媽的眼睛莫明的濕了，相信你這一刻也不會怪媽媽不在你身邊，等你再長大一點，媽媽要告訴你，媽媽是去了工作，去了追求自己的夢想，你經常在電視上看到媽媽是因為媽媽是一個演員，媽媽希望你可以健康快樂成長，以後你有你自己的夢想和目標的時候也要努力的去爭取和加油，生日快樂，媽媽很愛很愛你！」

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