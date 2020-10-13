被盜用肖像開假AC　黎瑞恩爆Seed：觸犯刑事法例㗎

專登整個假AC去鬧人…真係靠害咩…

藝人黎瑞恩（小恩子）平時活躍於社交網，點知今日凌晨佢忽然發火，指自己畀人盜用肖像，假扮佢本人開咗個社交網，Account名與小恩子自己嘅帳號非常相似，對方更利用個假Account去到伍仲衡嘅直播中，留言惡意攻擊吳業坤，激到小恩子紮紮跳！

小恩子喺自己嘅社交網公開對方惡行，除大罵對方行為非常可耻，更講明佢公司正嚴肅處理事件：「你嘅無聊到極嘅行為😒已經火速畀人起咗你個底啦😕咪以為匿喺背後做埋呢啲鬼祟嘢就神不知鬼不覺☹️盜用人哋嘅照片做埋呢啲不法事，係觸犯刑事法例㗎！」

雖然小恩子被激到網上爆Seed，不過佢都仲好語重心長勸對方做善事、幫貧苦大眾，仲叫對方放下怨氣添：「建議你倒不如去做吓善事啦😃幫吓有需要嘅貧苦大眾🙂做吓對社會有意義嘅事💪🏻亦可以睇吓書📘開啟吓智慧🤯唔好再做Stupid Guy啦😏放下怨氣😊回頭是岸呀施主」

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