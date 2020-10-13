被叫「高圓圓老公」！趙又廷唔覺傷自尊：這多好的事

台灣男星趙又廷2014年與大陸女星高圓圓結婚，去年囡囡出世，兩人榮升父母。兩公婆忙住照顧家庭直至最近先逐漸復出，近日趙又廷就接受訪問，罕有談及夫妻相處點滴！

講到佢被冠上「高圓圓老公」之名，會唔會傷自尊？佢完全唔會介意，大方話「這多好的事」，因為係事實，結婚、生女都係好自然，因為自己嘅「原生家庭」好幸福，所以自己都特別淡定、安穩，好有安全感，同樣地高圓圓都畀到佢好多安全感，佢話：「彼此信任、依賴，二人既是夫妻，也是最好朋友。」

佢又透露同唔少人一樣男主外女主內，要佢做家務冇問題，但要去買生活用品就唔知邊樣較好，亦冇心思慢慢比較，所以呢啲基本工作都交畀老婆！雖然高圓圓主內，但佢話都非常支持老婆復出拍戲：「我自己也是她的粉絲，一直在鼓勵她，現在寶寶也比較穩定了，該拍就拍。」

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