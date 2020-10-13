朴寶劍被傳同性戀　朴素丹擬公開戀情闢謠

於8月底入伍的韓國27歲男神朴寶劍，與女星朴素丹合拍的tvN劇集《青春紀錄》正在熱播，昨晚播出的第11集錄得8.3%的平均收視，最高更升至9.8%，創下開播以來的新高。

承接上集劇情，由模特兒轉戰影視圈的朴寶劍終於爆紅，卻收到男同志時裝設計師李承俊自殺身亡的噩耗，對方曾向朴寶劍表達好意，但被朴寶劍拒絕，而朴寶劍因為在李承俊死前三日收過對方的來電而被警方傳召調查，卻被記者拍到他到警署受查，因而傳出他曾被對方包養及是同性戀者。

經理人對記者散布謠言大感憤怒，並致電記者叫對方不要再寫有關報道，而前事務所代表就建議朴寶劍公開他與化妝師朴素丹的戀情，雖然朴寶劍不希望朴素丹因為自己而承受壓力，不過朴素丹就打算在網上節目中公開與朴寶劍的關係，而前女友薛仁雅亦接受記者訪問，並向記者指朴寶劍並不是同性戀者。

在下集預告中，朴寶劍與朴素丹被狗仔隊拍到約會時的照片，經理人即擔心朴寶劍的形象受到影響，而李成景則客串登場，與朴寶劍合作拍劇，當李成景見到朴寶劍經常看電話，李成景便對他說：「你真是個戀愛高手。」