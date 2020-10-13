好煮意：Carbonara加南瓜蓉係咩味？

2020年10月13日 12:00
  • 東網電視
    更多新聞短片
    Carbonara加呢樣煮會又甜又美味。（互聯網）
    傳統的Carbonara，經常強調不會加忌廉，但其實在家煮，偶然發揮創意，可能有意想不到的效果。網民halfbakedharvest今次就教大家加入秋冬當造的南瓜蓉。
    先在焗盤上放南瓜粒，加香草和調味後，再放煙肉一起烤焗，煙肉的味道會滲入南瓜內。當意粉和蛋漿快速拌勻後，趁熱放入南瓜蓉和牛油拌勻便成。上碟後灑上煙肉碎來吃，味濃辛香，在濃濃的蛋汁下，還吃到絲絲南瓜的甜美，感覺都無咁膩。
    材料：
    橄欖油 1湯匙
    南瓜粒 2杯
    鮮百里香葉 2湯匙
    紅辣椒碎 半茶匙
    鹽 少許
    黑胡椒 少許
    蒜蓉 2瓣
    煙肉 8片
    鮮迷迭香碎 2湯匙
    辣椒 半至1茶匙
    蜜糖 2湯匙
    乾Linguine 1磅
    雞蛋 2隻
    帕爾馬芝士碎 1杯
    鹹牛油 2湯匙
    做法：
    1.南瓜粒、橄欖油、蒜蓉、百里香葉、紅辣椒碎、鹽、黑胡椒拌勻，放在焗盤上，加迷迭香、辣椒，淋下蜜糖，表面放煙肉。
    2.攝氏200度焗10分鐘，翻轉煙肉後再焗5至8分鐘。
    3.拿起煙肉，將南瓜焗至軟身。
    4.南瓜和蒜蓉放入攪拌機攪成蓉，煙肉切碎。
    5.雞蛋和芝士碎拌勻，烚熟意大利麵，留起1杯意粉水。
    6.意粉放在鍋內，加入芝士蛋漿快速拌勻至濃稠，放入南瓜蓉和牛油拌勻。
    7.麵粉上碟後，加入煙肉碎和剩餘的香草便成。
    網址：https://www.instagram.com/p/CF2VLegFV07/