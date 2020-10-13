好煮意：Carbonara加南瓜蓉係咩味？

傳統的Carbonara，經常強調不會加忌廉，但其實在家煮，偶然發揮創意，可能有意想不到的效果。網民halfbakedharvest今次就教大家加入秋冬當造的南瓜蓉。

先在焗盤上放南瓜粒，加香草和調味後，再放煙肉一起烤焗，煙肉的味道會滲入南瓜內。當意粉和蛋漿快速拌勻後，趁熱放入南瓜蓉和牛油拌勻便成。上碟後灑上煙肉碎來吃，味濃辛香，在濃濃的蛋汁下，還吃到絲絲南瓜的甜美，感覺都無咁膩。

材料：

橄欖油 1湯匙

南瓜粒 2杯

鮮百里香葉 2湯匙

紅辣椒碎 半茶匙

鹽 少許

黑胡椒 少許

蒜蓉 2瓣

煙肉 8片

鮮迷迭香碎 2湯匙

辣椒 半至1茶匙

蜜糖 2湯匙

乾Linguine 1磅

雞蛋 2隻

帕爾馬芝士碎 1杯

鹹牛油 2湯匙

做法：

1.南瓜粒、橄欖油、蒜蓉、百里香葉、紅辣椒碎、鹽、黑胡椒拌勻，放在焗盤上，加迷迭香、辣椒，淋下蜜糖，表面放煙肉。

2.攝氏200度焗10分鐘，翻轉煙肉後再焗5至8分鐘。

3.拿起煙肉，將南瓜焗至軟身。

4.南瓜和蒜蓉放入攪拌機攪成蓉，煙肉切碎。

5.雞蛋和芝士碎拌勻，烚熟意大利麵，留起1杯意粉水。

6.意粉放在鍋內，加入芝士蛋漿快速拌勻至濃稠，放入南瓜蓉和牛油拌勻。

7.麵粉上碟後，加入煙肉碎和剩餘的香草便成。