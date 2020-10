家人無私陪大女抗基因病　鍾麗淇感動獲愛的支持

藝人鍾麗淇(Margaret)的大女Isabella患罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」,比起一般家庭,鍾麗淇亦曾自言幸運,指特殊家庭離婚率是45%,但佢與老公都好堅強,更獲舉家支持,與Isabella一齊抗病!

今日Margaret就甫出Isabella練習行路嘅短片,見家人全程拖實Isabella逐步逐步嘗試向前行,就連家中愛犬亦跑到Isabella腳旁作鼓勵,而Margaret雖然未有出現在鏡頭前,不過佢亦陪住阿女一步一步咁數,全家同心支持,畫面溫馨又感動!

Margaret更加由衷留言,指得到家人太多愛的支持同鼓勵,去迎接生命中嘅挑戰,更大讚愛犬對大女嘅鼓勵:「Couldn't ask for a more amazing and loving family that is always there supporting and loving through life's adventures!! And kudos and kisses to our four legged family for also encouraging Isabella to go go go!! ♥️😄😅🥰🐕🐾♥️」

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片!

家有可愛貓狗,想同更多嘅人分享?

有橋有料,素人想一片成名?

立即寄片嚟: bunfun@on.cc