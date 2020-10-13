iPhone 12方邊新色　一門四傑傳聞大集合

預計新一代iPhone 12改用方邊設計，但不會有傳聞中的紫色呢！（互聯網）

新一代iPhone 12預計於香港時間10月13日晚（10月14日凌晨1:00am）在Apple Park進行網上發布，從發布會的主題「Hi, Speed.」來看，新機將以速度為賣點，除了用上最新5nm製造的A14 Bionic晶片外，亦終於支援5G網絡，無論運算效能或網速都進一步提升。而且除了備有iPhone 12、iPhone 12 Pro及iPhone 12 Pro Max外，有傳還會加入細芒版iPhone 12 mini，四機均改用類似iPhone 5的方邊設計，指定型號還有藍、綠新色選擇。究竟傳聞中的四款新機規格有乜分別呢？以下綜合了各大網站流出的情報：

iPhone 12

iPhone 12用上6.1吋Super Retina XDR「M字額」全屏幕，機背備有F1.6廣角鏡頭及超廣角鏡頭組合，有黑、白、紅、藍及綠色，容量有64GB、128GB、256GB選擇。售價由799美元起。

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro與iPhone 12同樣用上6.1吋Super Retina XDR「M字額」全屏幕，鏡頭則以廣角、超廣角、52mm遠攝以及LiDAR感應器組合，提供金、銀、石墨及藍色，容量有128GB、256GB、512GB選擇。售價由999美元起。

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro Max擁有同系最大的6.7吋Super Retina XDR「M字額」全屏幕，雖然同樣備有廣角、超廣角、遠攝鏡頭及LiDAR感應器，但感光元件大上47%，令廣角成像更出色，遠攝鏡頭則為65mm長焦並支援5倍光學變焦，提供金、銀、石墨及藍色，容量有128GB、256GB、512GB選擇。售價由1,099美元起。

iPhone 12 mini

iPhone 12 mini作為細芒版新成員，用上5.4吋「M字額」全屏幕，是今代體積最小的機款。有傳為了減省成本改用較低像素的Retina屏幕，幸好仍保留F1.6廣角鏡頭及超廣角雙鏡組合，備有黑、白、紅、藍及綠色，容量有64GB、128GB、256GB選擇。售價由699美元起，計落五千幾港元有交易。

孰真孰假還有待Apple公布，但一眾配件商已急不及待推出iPhone 12系列周邊，有些更已率先在場內開售，如深水埗有特賣場近日便入了一批保護貼和機殼，寫到明支援5.4吋iPhone 12 mini、6.7吋iPhone 12 Pro Max等，看來網上傳言都有幾高可信性。