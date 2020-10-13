網購平台快閃優惠　低至3折掃盡潮牌精品

主打引入街頭時裝及運動服飾的潮流網購平台HOLYSTREET（www.holystreet.com） ，雖然成立只有數年，但一直積極為不甘隨波逐流的潮流一族去搜羅一些來自歐美日韓具品質及個性的小眾品牌。近期就先後引入美國山系品牌MOUNTAINSMITH、德國時裝品牌STARSTYLING、英國潮流品牌BLACK SCORE、台灣服飾品牌WEAVISM及韓國街頭品牌ART OF SCRIBBLE等多個出色的服飾品牌。

近日HOLYSTREET更將其網上購物平台版面換上全新設計示人，更易搜尋適合個人風格的造型單品之外，網站更設有HOLYZINE專欄，介紹不同品牌背後歷史、人物專訪以至一些造型配搭解構等，讓一眾潮流之士入手單品之餘增進潮流知識，以便你可以建立出更豐富立體的個人風格。為慶祝HOLYSTREET以全新面貌登場，由即日起至10月17日HOLYSTREET會選址荔枝角合興工業大廈8樓舉行期間限定店舖，將包括：CHAMPION、HERSCHEL、STAPLE及F**KING RABBIT等品牌單品以低至3折發售，初秋換季去掃筍貨就最啱！