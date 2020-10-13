東沖有料到：曼谷終於出現Pool Villa式酒店

雖然仍處於疫情之中，但曼谷依然不斷有新事物出現。例如剛於10月1日便有來自新加坡的酒店品牌Capella Hotel在此開業。這個酒店品牌可謂大有來頭，當年美國與北韓兩國最高領袖特朗普及金正恩於新加坡會面，便選址聖淘沙的Capella Hotel。

作為品牌進軍東南亞的首間分店，曼谷這間Capella Bangkok位於昭拍耶河畔，以Boutique Hotel路線經營，並有很多獨特賣點，其一便是擁有Pool Villa！其實在曼谷擁有Pool Villa的酒店並不常見，就算有也不是國際品牌兼地點超隔涉。而Capella Bangkok會提供船隻讓你經昭拍耶河前往BTS的Saphan Taksin站，地點算是就腳。酒店內有多達7幢Pool Villa，外面同時設有水力按摩缸及大花園，還有泰式涼亭讓大家可以寫意地看日落及河景。你甚至可以經酒店安排，在花園裏進行BBQ呢！房租每晚約THB70,000（約HK$17,500），不過現時酒店推出Daycation優惠，當中約THB30,000（約HK$7,500）可用來作酒店消費，所以也相當划算。

如果是一家人去旅行又喜歡住Villa的話，這間酒店應該會啱你心水。酒店有按摩及Spa設施，亦可以讓技師來到Villa進行服務，感覺相當貼心。估計當疫情過後，這間酒店應該會受到香港旅客歡迎。

胡慧沖