余香凝肯認婚訊！好姊妹廖子妤終於可以出聲

藝人余香凝（Jennifer）於社交網公開婚訊，一班幫她守密的好姊妹們終於可以暢所欲言，其中曾陪過Jennifer走過高山底谷的廖子妤，亦即送上祝福：「能夠在茫茫人海中搵到決定廝守一生的人是非常有福氣的事，我真係非常非常非常替她感覺開心和感動！結婚只是人生中其中一站，希望她之後的每一站都能平安順心。」

對於好友余香凝終公開婚照，陳詩欣表示：「其實我都幫佢保守呢個秘密都一段時間，因為佢話老公係圈外人，都唔想太過高調，咁我哋作為朋友、好姊妹梗係幫佢保密啦。同埋首先恭喜佢，好開心佢可以做到人妻，我都要加把勁，因為我哋三朵金花，有兩朵花都嫁咗，我都畀心機努力，等我好消息。（佢下月結婚？）呢個我就唔清楚。（叫佢留結婚姊妹位？）會，如果佢有任何需要我，一定會幫手，希望佢同老公幸福快樂，結咗婚都要理吓我呢個姊妹，佢老公真係好錫佢，姊妹們好滿意，畀佢100分。」問到余香凝是否懷孕？她未有回答。

另一位模特兒好友鄧穎堯同樣表示：「其實我哋作為好姊妹都幫佢守咗呢個秘密一陣，好戥佢哋開心，因為佢老公好錫佢，我哋都好開心佢終於搵到一個，咁愛佢又可以拉埋天窗嘅男人，我希望佢哋白頭到老，開開心心，睇到佢結婚都好感動，覺得佢大個女，所以知道時都有啲眼濕濕。」問到余香凝是否好快結婚？她說：「呢啲我哋唔方便回應，留番畀主角回應所有嘢，我哋都要尊重番佢哋，同埋希望我哋三朵金花，第三個好姊妹陳詩欣努力努力。」