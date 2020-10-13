iPhone 12發布前不可不知的5大技術傳聞

距離iPhone 12發表的時間愈來愈近(10月14日凌晨1:00am)，相關消息亦愈傳愈烈。有新機4個型號的傳聞大家可在此重溫(bit.ly/310j87c)，以下就為大家整理一下技術上的變化，又睇吓貼中多少樣啦！

4G/5G自動切換

發布會主題為「Hi, Speed.」，字面解都知與速度有關。如無意外全線iPhone 12均對應5G網絡，並且是常用的Sub-6頻段，美版則有可能兼容埋mmWave毫米波段。有指新機備有Smart Data Mode，懂得自動按需要切換4G與5G網絡，有助節省電量。

陶瓷強化屏幕

有傳全線iPhone統一採用Super Retina XDR Display屏幕，擁有高對比度與高亮度，並支援戲院標準的廣色域影像。屏幕面有陶瓷防護玻璃（Ceramic Shield Front Cover）保護，藉此增強硬度及防撞能力。不過傳聞已久的120Hz更新率就可能不會實現，叫Game迷失望。

夜拍質素提升

4款iPhone 12都能拍攝Dolby Vision影片，並加入Deep Fusion及Night Mode技術，夜拍效果將獲大幅提升。另外，最高階的Pro Max版有機會引入iPad Pro的LiDAR掃描儀，以增強AR處理及影相測距能力。前置鏡頭有指像素不變，但Face ID辨識範圍更廣，解鎖更快。

升呢用A14晶片

iPhone 12將升呢採用5nm製程的A14 Bionic晶片，晶體管數量達118億多，較A13 Bionic多近40%。然而，有科技網站爆料，新機的CPU與GPU性能提升分別只有16%及8%，較以往每代有20%的提升相差不少。估計這是廠方刻意壓低效能，以便控制好廢熱及耗電量，助電量較少的iPhone 12 mini也有足夠的續航時間。

跟盒不送火牛

不知為了環保還是節省成本，Apple最近可以抽起隨盒配件，據知全線iPhone 12包裝盒內只有主機及Lightning連接線，不送火牛及EarPods耳機，想快叉的話可能要另購高Watt數火牛。而針對以往無線充電因擺位問題而影響效率，同期會有3款Magsafe無線充電器推出，磁力會把手機置中提升充電速度。

同場新硬件傳聞

iPhone 12以外，傳聞今晚仲有不少新硬件，例如迷你喇叭HomePod mini，僅高3.3吋，較HomePod的骰，並搭載S5晶片，只賣US$99。AirPods Studio是耳罩式耳機，背後有Beats技術加持，並混合皮革與金屬打造，定價US$350。另外仲有AirTags，可掛於不同地方，方便果粉用來尋找小物品。