100萬日圓1晚　入住世界遺產寺院

現今社會烏煙瘴氣，令人好想遠離凡塵俗事！日本便流行「宿坊」，簡單講就係來一趟寺院住宿，為旅客帶來特色體驗同時整理一下心情。別以為宿坊都很簡樸，想要尊貴享受的話，可到由宇多天皇於888年創建、入選聯合國教科文組織世界文化遺產名單的京都仁和寺。該寺提供每晚收費¥100 萬（約HK$7.3萬）的宿坊，讓你感受皇室貴氣的同時，更可前往寺內不對外開放的區域參觀，絕對大開眼界！

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皇室之選 深入不公開區域

話說出家後的宇多天皇，曾在仁和寺內修建居室居住，之後 亦有多個王族在此擔任住持，令仁和寺成為門跡寺院（即王族出 家後所住的寺院）之首。寺內所收藏的鎮寺寶物數量多達 10萬件 以上，當中更包含國寶12件，分量十足。這裏的宿坊每日只接待一 組客人（最多 5 名），住宿於兩層木造建築松林庵。當然，付出每晚¥100萬並非住宿咁簡單，住客可以在僧侶的引導下，於寺院內漫步參觀，欣賞不對外公開的建築內部和珍藏。還可包下整個御殿，安排各種特別的活動及膳食（另費），例如在庭園中點燈，並且在金碧 輝煌的宸殿中，邊欣賞日本樂器演奏邊享用餐點，感受昔日日本貴族的生活。另外也可體驗插花、茶道和抄經等，又或是在庭園聽着僧侶讀經，一邊欣賞明月。如此獨特的住宿，難怪一推出便大受歡迎，想住都要排隊預約。

仁和寺

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全新體驗 跟酒店二合為一

有沒有想過，寺院可以與酒店合二為一？剛於上月在京都開業的三井Garden Hotel京都河原町淨教寺實現了這個創舉！超過500年歷史、本名多聞山鐙籠堂淨教寺的淨教寺，是淨土宗的寺院，幾年前開始裝修，並與酒 店融合，將富歷史的物件如象鼻、古木、金屏風重新設置，此外可從大堂窺探到寺院本堂的設計，感受與寺院合而為一的氛圍。酒店入口更設有3米高、象徵淨教寺的燈籠，像在引導途人由喧鬧的大街走進寧靜的寺院。共有167間客房供2人或以上入住，裝修簡約，把寺院的莊嚴感透過黑白設計呈現出來。設施方面設有大浴場及餐廳，早上還設有早課寫經體驗，在寫經後可獲得由住持印蓋的御朱印呢。房租每晚¥7,660（約HK$559）起。

三井Garden Hotel京都河原町淨教寺

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地區活化 開設主題住宿設施

距離東京約兩小時車程的群馬縣桐生市，當地建於1644年的日限地藏尊觀音院亦非常馳名。為了地區活化，該院近年亦開設了住宿設施Temple Hotel觀音院，遊客可順道體驗寺院留宿。「水」是這間宿坊 酒店的主題，就像進入寺廟之前用水洗淨雙手般，這裏同樣希望可以淨化身心。宿坊共有兩間房，分別是「織之間」和「染之間」，由於桐生市出產的桐生織與京都的西陣織齊名，製絲產業有1,300多年歷史，因此以此命名，並邀請了新 一代的設計團體 small 負責設計， 將紡織的主題以現代的手法呈現出來。兩個房間包圍着一個日式小庭園，坐在這兒確是靜心思考的好地方。宿坊與寺院本堂是相連的，有興趣的話早上可以參加抄經、體驗「阿字觀」冥想等活動。房租每晚 ¥20,000（約HK$1,460）起。

Temple Hotel觀音院