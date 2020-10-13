紀錄片明公開　Jennie談BLACK PINK：就像家人一樣

出道短短四年已紅遍全球的韓國女團BLACK PINK的首套韓國流行音樂紀錄片《BLACKPINK: Light Up the Sky》將於明日在Netflix上線，她們今午出席以線上形式進行的發布會，分享拍攝紀錄片的回憶及感受。

BLACK PINK是繼美國天后Beyonce、Lady GaGa及Taylor Swift後，Neflix第四部原創紀錄片的主角，對於能夠拍攝紀錄片，成員大表新奇及榮幸，Rose與Lisa都表示很想快些想到紀錄片。

紀錄片記錄她們從練習生時期到現在的片段，亦會公開她們的成長心路歷程，而成員Jisoo又公開她們參加科切拉音樂節的幕後花絮，問到BLACK PINK對她們來說是怎樣的存存時，Jennie就表示：「我們從10多歲開始，一起到了20多歲，看着大家成長的過程，也一起分享各種感受，就像家人一樣。」她又指在拍攝紀錄片時，讓她想起從前一起開玩笑的樣子，讓成員之間的關係變得密切。

在預告片中，見到Rose在受訪時感觸落淚，她在發布會上說：「我們為了可以表現出最真實的一面，所以用了自己最方便的語言，Jisoo用了韓文，我則用了英文，而Rose就有用到泰文，而我在說到真心話時忍不住流淚，雖然有點尷尬，但希望粉絲們會喜歡。」