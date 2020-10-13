感激家人成為最強後盾　楊千嬅：不能自己成就自己

歌手楊千嬅過去一年舉行《MY BEAUTIFUL LIVE 世界巡迴演唱會》，適逢今年是她入行25周年，為了紀錄由黄毛丫頭變成人妻、人母這些年的心路歷程，她為自己特製一本影像紀念冊，紀錄她每個重要時刻。《楊千嬅I． II ．III MY STORY》是一部屬於千嬅的個人紀錄片，花了一年時間攝製，由巡迴演唱會開始，每站都紀錄了千嬅的足迹，該片將於本月17日舉行首播，之後會安排兩場予粉絲，及透過網上平台播映。

片中以千嬅人生3個階段為骨幹，分別是初出芧爐勇闖世界、結婚踏入人生另一個階段及現時已為人母。片中訪問了千嬅最親的家人、多位昔日圈中戰友及一些圈外好友，他們的出現令千嬅重新認識自己，每個階段她都有不同心態，現時家庭與事業並存，她感激家人成為其最強後盾。千嬅一直認為藝人不能自己成就自己：「我冇辦法令每人都認同自己，所以我以平常心面對一切，成長嘅每個階段都令我有所得着，上天給予嘅挫敗令我有所領悟，我會堅持自己，哪怕一日只有一個觀眾，我都會繼續唱下去。」

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