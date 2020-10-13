本日日本：USJ超級任天堂世界　Cafe商店搶先登場

日本環球影城（USJ）最新園區超級任天堂世界（Super Nintendo World）原訂計劃在7月開幕，因為疫情關係要延期，來自官方 Twitter 帳戶最新消息，新園區確定於 2021 年春天開幕，絕對是任天堂粉絲的喜訊！

新園區是全球首個以Nintendo旗下遊戲為主題的遊樂園區，當中會有馬里奧賽車、Yoshi耀西為主題的遊樂設施，另會有多個跟遊客互動的設施，例如收集金幣和頂磚等。雖然距離園區開幕還有一段時間，但當中的「馬里奧Cafe及商店」則會在 10 月 16 日率先開放，提供任天堂園區限定的美食及精品。從官方的概念圖可見，位於荷里活區的「馬里奧Cafe及商店」外觀採用了紅白配色及與Mario相關的標誌，其中Cafe部分的牆壁便採用了問號箱子及水管等招牌元素作布置，而餐桌則以遊戲中不可或缺的蘑菇作概念，食品方面同樣充人驚喜，包括有將馬里奧及路易吉的帽子化作夾餅，還有蘑菇外形的汽水樽，十分可愛。而毗鄰的商店部分，有以馬里奧、路易吉及碧姬公主作主題的收納袋、坐墊、鑰匙扣及證件套等發售，粉絲們要準備朝聖啦！