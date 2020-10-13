兵務廳考慮修訂兵役法　BTS有望延至30歲入伍

人氣席捲全球的韓國男團防彈少年團（BTS），近年多次為K-pop寫下新歷史，早前韓國文化體育部與文化產業研究中心更預計他們會為韓國帶來113億港元的經濟效益，而韓國男性要在滿28歲前入伍，成員Jin於今年12月便滿28歲，因此不少人都十分關心他們的當兵問題，曾有國會議員提出改革兵役制，讓BTS等為國家作出貢獻的年輕人可獲豁免兵役，不過兵務廳早前已表示不會考慮讓BTS免役，但會考慮讓他們推遲入伍時間。

兵務廳今日在國會國防委員會業務報告中，談到正在促進延遲徵召及召集大眾文化藝術範疇優秀者，並透露正考慮讓他們將入伍時間推到最遲，而根據現時的兵役法，韓國男性最多可以推遲至30歲當兵，代表文化體育部長官推薦的大眾文化藝術優秀者有望獲推遲至30歲才參軍，兵務廳廳長又表示：「獲延遲入伍的人必須受到國民的認同，我們會訂立最嚴格和公平的推薦標準。」

另外，BTS與Jason Derulo及Jawsh 685合唱的歌曲《Savage Love》登上美國Billboard Hot 100排行榜冠軍，已三度在該榜稱冠的歌曲《Dynamite》則登上第二位。