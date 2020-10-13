《緊急救援》賀歲響頭炮　彭于晏林超賢搶閘迎新春

彭于晏（中）、林超賢（左）為《緊急救援》全團工作人員向觀眾搶閘拜個早年。

由林超賢執導的英皇電影《緊急救援》原定鼠年（2020年）賀歲檔開畫，可惜遇上新冠肺炎疫情，上映日期一直被押。據悉，電影公司曾考慮過將電影於暑假或聖誕檔期推出，但始終有感「唔係最佳時機」，而近日與內地有關方面協商研究後，落實明年大年初一「賀歲」。

電影押後一年終於面世，台前幕後十分振奮，近日已積極部署上映安排，林超賢與男主角彭于晏已率先「隔空」合作，拍攝了一條搞笑宣傳短片，代表製作人員向粉絲「拜早年」。

林導接受東網訪問，直言上映日期不會再改，下月將開始連串宣傳活動，宣傳期長達3個月，稍後林超賢將先行離港作部署：「我有心理準備要展開隔離生活。」談到等足整整一年，他說：「拍我啲戲出名辛苦，台前幕後梗係想快啲睇到成果，點知等咁耐都冇派成績表，心情係可以理解嘅，我都好似有件事未解決咁，所以近期都係傾吓劇本、睇吓景咁，未有落實開拍新戲嘅計劃。」

由於《緊急救援》於年初舉行過試映場，口碑極佳，為林超賢及團隊打了一支強心針。

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