全新Afternoon Tea登場

食物和潮流一樣，都會按時轉季，尤其是受女士們歡迎的Afternoon Tea下午茶，更要不停轉款來吸引客人，踏入秋冬時期，亦迎來全新的下午茶，各位不妨按個人喜好揀選，率先打卡。

得意造型

灣仔香港君悅酒店園，以時令推出全新秋季主題下午茶套餐，鹹點選用矜貴的材料，包括鮮蝦及龍蝦潛艇三文治配竹炭麵包、煙熏和牛卷配芥末醬及忌廉芝士、自家製凍鵝肝配石榴啫喱法式軟包等。甜點則有朱古力榛子蛋糕、焦糖蘋果忌廉泡芙及紅桑莓椰子蛋糕等。部分甜品更化身成蘑菇、榛子等造型，相當可愛。至於外賣下午茶亦轉換了秋季款式，如焦糖蘋果忌廉泡芙、日本煎茶朱古力歌劇院蛋糕及朱古力榛子忌廉餅等，網上選購外賣下午茶還有優惠價，想到餐廳或在家享用，任君選擇。

花香美肌

九龍香格里拉大酒店和法國護膚品牌合作，由現時至11月30日推出花香果漾下午茶。糕餅總廚利用品牌使用的牡丹、山楂和洋甘菊等花植元素，再配合當造的食材，設計出鹹甜美點。推介的有鴨肝凍配山楂及車厘子醬、洋甘菊浸龍蝦配橄欖油魚子醬，另外還有經典牛油蛋糕配草莓果醬、雲呢拿忌廉撻配洋甘菊凍、山楂牛奶朱古力、洋甘菊柚子朱古力等，甜點清香而不膩。客人惠顧下午茶，可獲贈限量皇牌護膚體驗套裝乙份（數量有限，送完即止）。

開胃雜莓

由現時至12月31日，觀塘Angel & Devil推出留住「莓」一刻下午茶，選用士多啤梨、紅桑子、黑桑子、藍莓等，炮製出藍莓燕窩羅蘭士撻、士多啤梨藜麥沙律鮮蝦杯、紅桑子英式鬆餅、雜莓美式芝士餅和黑桑子配番茄啫喱等。配上莓果雞尾酒或藍莓香蕉特飲，酸甜開胃。

香濃朱古力

數碼港艾美酒店與法國朱古力品牌合作，由現時至11月30日推出朱古力下午茶。鹹點除自家煙熏三文魚配香草青瓜忌廉芝士卷、青芥末皇帝蟹肉配荔枝一口麵包、法國奧賽嘉魚子醬配松露鵪鶉蛋三文治香烤鴨胸配紅莓外，還有鹹中帶甜的牛奶朱古力多士。甜點則有士多啤梨朱古力布朗尼、熱情果朱古力船和黑朱古力栗子慕絲，再加指定價錢可享用以朱古力調配的雞尾酒，客人惠顧下午茶還送1盒手工朱古力禮盒，朱古力控必選。

味遊意國

尖沙咀馬哥孛羅香港酒店意大利餐廳Cucina推出傲遊意國下午茶，內裏有來自意大利各地區的12款招牌美食，包括南意風格的卡拉布里亞辣椒配吞拿魚、鴨肝杏仁馬卡龍、開心果慕絲朱古力球和西西里的甜品脆卷配吉士醬。其他還有拿玻里的帕爾馬火腿薄餅配火箭沙律、拉素的意式番茄牛油果紅洋葱多士和蜜餞意大利羊奶芝士撻。北意則有皮埃蒙特人喜愛的雜錦泡芙筒、紅莓冬甩和番茄蟹肉芝士啫喱杯等，讓熱愛意國粉絲的胃，得到慰藉。

鹹香芝味

沙田萬怡酒店MoMo Cafe由現時至12月13日推出暖心「芝」味下午茶，當中選用不同的芝士入饌，包括炸芝士馬鈴薯餅配香醋莓汁、墨西哥雞肉芝士餡餅、玉桂芝士條配藍莓乳酪、香脆雞錘配藍芝士醬和無花果軟芝士多士等。甜品則有藍芝士軟心撻、檸檬提子芝士酥卷、玉桂芝士條配藍莓乳酪和百利甜酒配野莓芝士杯等，加指定價錢可配玉香普洱及奶蓋綠茶各一杯，清熱消滯。若然是指定會員，更可享高達7折優惠。

貓咪伴食

由現時至12月31日，DK Cuppa Tea推出「森林搖籃曲」下午茶，鹹點有番茄羅勒鬆餅，迷你三文治和番茄羊奶芝士酥，以及一系列吸引食欲的甜點，包括焦糖夾心鬆餅、瑪德蓮貝殼蛋糕、朱古力布朗尼蛋糕、超可愛的貓咪造型曲奇、貓腳掌榛子味馬卡龍、貓腳板朱古力和用貓貓身體各部位製作的棉花糖，感覺猶如在和主子撐枱腳，大家亦可以外賣和主子們一齊享用，但唔知大家捨唔捨得食呢？