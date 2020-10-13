Galaxy S20 FE實測　滿足Fans仲滿足埋…

今年Samsung連環出機，早前就發表了功能完全Fans向的5G手機Galaxy S20 FE (Fan Edition)。此機將於10月21日起在港公開發售，就趁開賣前，同大家講吓真機上手感覺。

五色機身易打理

叫得做Galaxy S20 FE，手機自然由Galaxy 20變種而來，只是屏幕由雙曲面變為全平面，並定在6.5吋之大，Size剛好介乎S20及S20+之間。屏幕沿用上Infinity-O置頂開孔設計，孔徑比S20系列更細，礙眼度大幅減低，同時屏幕應Fans要求支援120Hz更新率，減低打機畫面殘影，用戶更可手動降至60Hz，藉此延長電池使用時間。手機另一賣點是多色，除有Fans票選出來的藍色，還有綠、紫、紅、白四色，全部用上霧面設計，不易沾上指模及污漬，坦白講比得個靚字但勁印指模的鏡面材質更易打理。

「一攝多拍」易影靚相

Fans以外，此機也滿足一眾拍友，相機由12MP超廣角、12MP廣角及8MP遠攝三鏡頭組成，提供Space Zoom極遠變焦、光學防震及追蹤式自動對焦等分唇，並對應夜拍模式，低光拍攝具一定保證。實測所見，鏡頭對焦快而準，長按變焦掣更會彈出0.5倍至30倍多個焦距鍵，方便快速Zoom In/Zoom Out。相質方面，三組鏡頭拍下的相片沒有明顯色差，相片清晰度及對比度俱高，只是超廣角有少許桶狀變形，幸好尚算自然，問題不嚴重，反而增加了相片氣勢。另一必玩功能是「一攝多拍」，系統會錄製一段15秒的影片，並同步經AI產生最多10張相片和4段精選影片，用戶更可後期加入濾鏡及景深效果，彈指間就影到呃Like靚相。

買機送智能手環

Galaxy S20 FE發表時有4G及5G兩個版本，但港版只有5G一款，內置S865八核心處理器、8GB RAM及128GB ROM，其中一張卡槽可放1TB microSD，毋須擔心容量不足。電池有4,500mAh之大，比標準S20更大，支援25W快速充電和15W無線快速充電。另外它也有電量分享分享功能，隨時替其他裝置無線充電。此機將於10月16日接受預訂，售價僅HK$5,000左右，大牌S865機種中算是抵玩，留意10月16日至10月20日期間預訂，更可免費獲贈Galaxy Fit 2智能手環一隻，此手環獨立買約HK$400，變相慳得更多！

<規格表>

制式︰LTE、5G

處理器︰Qualcomm Snapdragon 865八核心

記憶體︰8GB RAM、128GB ROM，支援1TB microSD

屏幕︰6.5吋 (2,400 × 1,080解像度)

鏡頭︰(後置) 1,200萬像素廣角+1,200萬像素超廣角+800萬像素遠攝 ; (前置) 3,200萬像素

電池容量︰4,500mAh

體積︰159.8 × 74.5 × 8.4mm

重量︰190g