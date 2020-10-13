客串做導遊！衛詩雅帶大家深度遊大嶼山

衛詩雅（Michelle）日前到大嶼山拍攝宣傳短片，擁有領隊牌的她客串做導遊，為大家逐一介紹大嶼山，她笑言：「今次係深度遊，深入咁體驗唔同嘅活動同風景。」

這次拍攝要上山下海，雖然辛苦，但向來超級喜愛郊外活動的Michelle坦言很開心：「有一part係出海去睇中華白海豚，因為我好鍾意海、好鍾意動物，所以嗰一part係我最期待，雖然睇唔到，但同小朋友一齊喺船上摺紙船都覺得好開心。」拍攝期間，勾起了她的童年回憶：「我記得細個時最鍾意嘅活動係爸爸帶我哋上山放風箏，依家嘅活動變咗落海，今次拍攝兩樣都做到，所以好開心。同埋始終香港地方比較繁榮，去到郊外可以放慢腳步，可以靜靜地諗嘢。」

而在眾多景點中，Michelle說她最喜歡是「心經簡林」：「最深刻係嗰個位有好多心經，係一樽樽、好大嘅石。嗰個位係落咗車之後，要再行一段山路先入到去，入到去個感覺係好似離開咗香港，又或者去咗第二個時空，你會覺得成個人好平靜。如果有機會我會去多一次呢個地方，嗰個位係我最鍾意。」

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