繼父不幸再中風　張彥博使盡積蓄買靚車接載

藝人張彥博入行苦捱15年，星途一直浮浮沉沉，拍過近50套劇集，獲封為「綠葉王」。自小於破碎家庭長大的他，不但欣然接受父母再婚，更視繼父如親生父親般看待。近日有讀者爆料指他經常出入醫院，日前上午10時許，他被東網拍得以白色跑車出動，接載家人前往位於油麻地的醫院，他細心地先行落車為家人開車門，然後攙扶家人進入醫院。約15分鐘後，他折返停車場駕車到附近的便利店，買了數支樽裝水及三文治後便登上座駕。呆等近一個多小時後駕車離開，估計回醫院接載家人。

東網聯絡上張彥博，他透露繼父於今年上旬不幸再度中風，故他花盡儲蓄買新車，每月親自化身柴可夫司機載父母進出醫院作定期覆診，他說：「不幸中嘅大幸，繼父康復進度好好，依家都算行動自如。佢以前已經做過假死重駁心血管大手術，當時醫生話如果唔做呢個手術，壽命唔會去得遠。做呢個手術要鼓起好大勇氣，但最終佢肯為我媽做手術，因為唔想留低媽咪孤伶伶一個，令到我好感動。」

他表示現時搬回舊居同住，為了方便貼身照顧兩老：「我冇咩可以去回饋佢，只能夠盡小小心力去照顧佢嘅日常生活。其實我一直都好多謝佢好錫我媽咪同所有親戚，我會希望自己將來有能力，都可以照顧到身邊咁多人。」提到當日見他駕靚車，他表示將於今月迎接男人的四十大關，為了獎勵自己所買的生日禮物，加上方便接送家人。翻查資料，其新車價值約70萬港元，不惜為家人重金買車！

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