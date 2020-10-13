超市一分鐘內掃啲乜？何雁詩：我會揀M巾

日前有大型超巿搞了一分鐘掃貨大抽獎，為碰碰運氣，不少藝人與身邊朋友都有參加，不過如果中獎，佢哋又想喺限時一分鐘內掃啲咩呢？

何雁詩：「我諗我會勁掃衞生巾，因為又擺得、又容易收藏、又唔會過期。」

張文慈：「身為零食控嘅我一定會搶零食，好似餅乾、薯片同朱古力咁，我一定唔會放過。有時間剩嘅話，我諗米同廁紙都喺List上，事關之前掃口罩都會掃埋呢啲日用品，依家會自動波入貨呀。」

糖妹：「我梗係會托幾包米先啦！因為我一家四口好多人，之後就去罐頭區攞啲罐頭蘑菇、粟米、午餐肉，呢啲可以擺耐啲，下次食嗰陣諗番起喺1分鐘掃貨返嚟，就會特別開心。」

蔡嘉欣：「我會首先衝去啲寵物貨架，掃晒啲貓貓零食、魚魚、罐罐先！因為我覺得呢啲係最值得嘅！同埋我會去飲品部，掃大量飲品，因為呢啲可以存放耐啲，周不時又會有朋友上嚟作客，飲得好快。」

黃庭鋒：「我會預先規定掃貨路線，都係會睇價錢嚟搶，好似酒類、鮑魚、同埋會掃啲滴雞精畀媽咪補身。」

黃美棋：「我一定會掃薯片，仲要掃好貴、喺超市賣成五十幾蚊一包，平時唔捨得買嚟食嗰啲。一分鐘任拎，將佢哋帶晒返屋企！」

林淑敏：「我諗我會掃湯包，因為湯包夠輕，同埋掃完我可以分埋畀朋友同屋企人，我仲會掃埋啲狗零食，因為我都想我隻狗參與呢一分鐘，哈哈！」

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