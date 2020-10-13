「嫁」入星夢唔怕惹是非　JW捲一姐漩渦恨拍劇

憑一曲《矛盾一生》爆紅的JW（王灝兒），前後加入兩間細規模的唱片公司，早前宣布簽約星夢作新嘗試，直言做決定一刻都有好多不捨、顧慮︰「行呢步真係諗咗好耐，一啲都唔容易，同前公司合作得好好，所有同事對我好好，所以都好唔捨得，但佢哋知我想趁年輕、啱啱踏入30歲，又入行十年，挑戰自己多啲，依家好開心、好多嘢都慢慢實現緊。」

星夢歌手「陰盛陽衰」，女歌手佔大比重，問JW可會怕女多是非多？她不諱言說都有驚過兼唔適應︰「前兩間公司都好少人，做嘢個模式又唔一樣，但星夢所有人都好Nice，令我個適應期縮短咗好多，同埋入咗公司之後，都唔似人哋講到啲關係咁恐怖，大家都係努力做自己嘅嘢。」

不怕受牽連至「一姐」戰局？樂觀的她笑言無有怕，因自細都經常跟家姐作比較，故早有預備要承受壓力，內心調節得好好︰「可以話免疫晒，只會Focus喺自己可以改進嘅地方，唔會諗咁多，聽到亦唔會唔開心、唔會覺得係人哋中傷我。」

講到公布新動向後，忠粉當然表示全力支持，惟有部分Fans卻持不同意見，於其社交平台表達「不滿」。JW坦承都有留意到︰「覺得每一個人都有佢堅持嘅嘢，所以我都會尊重，冇理由去強迫個個人都戥我開心，但喺我個人生，覺得去到某一個階段就會有一個改變，只要做好自己、爭取每一個機會就得。」又主動叫Fans不用擔心日後冇Good Music，並大賣關子透露快將推出合唱新歌：「我同老闆何哲圖都好鍾意做好音樂，有晒共識唔會淨係出劇歌。（公司咁多人怕分薄資源？）公司個平台咁大，個個都有機會表現自己。」

恨拍劇恨到發燒的JW，早前被爆「女一」夢如願，獲無綫安排經典劇金牌監製潘嘉德回巢開劇，而對手則是已離巢的實力派演員敖嘉年，JW再次表明要等公司安排，不過就應該未去到「女一」位置︰「如果真係實現到就梗係開心！會好好努力準備，喺拍劇方面係完全新手。」並笑言想挑戰做律師，可以向任職律師的家姐偷師！

場地︰ARTX Gallery

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