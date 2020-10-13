被困雪房！《使徒行者3》林峯抱蔡思貝逃出生天

藝人苗僑偉、黃智雯、林峯與蔡思貝於無綫新劇《使徒行者3》第3集中，繼續用不同辦法找出警隊中的內鬼。蔡思貝以護士掩飾警察身份，詐稱遺留鎖匙夜闖診所調查，發現有人要割一女子的眼角膜去賣，期間遇着林峯，才知道他的身份同是臥底，二人被困於雪房，合力想出走時，思貝凍到差點休克，林峯攬着她不斷叫她不要瞓，坦言：「我唔會再畀另一個出事！」之後他抱着思貝離開，思貝沒想過曾做坐館的他是臥底。思貝這場戲演得相當自然，既有機智一面，又有少女的一面，角色相當討好，之後她於劇中會有更大的發揮，觀眾要拭目以待。

而此集中，亦有多個角色新出現，當中分別是飾演苗僑偉太太、前臥底手足及獄中好友的江美儀、黃翠如及方紹聰。飾演苗僑偉太太的江美儀曾是一名檢控官，之後開了一間咖啡店，苗僑偉幫方紹聰找了一份工，就是到江美儀開的咖啡店工作，對方曾為他擋了一刀，縱使江美儀不想請對方，都沒有逆老公的意思，劇中二人相當恩愛。

之後方紹聰聽見江美儀約會一男子Johnny，以為她勾佬所以跟蹤她，之後於街上質問她，以為她嫌棄苗僑偉坐過監，江美儀突然嘔血暈倒，原來她一直隱瞞自己患有肝硬化，再惡化會引致肝衰竭，醫生指到時就要換肝，未知劇情是否為之後苗僑偉會被器官販賣集團要挾而作伏線。而向來好戲的美儀，於吐血的一幕及於醫院與苗僑偉的對話中，演得有層次，情感發揮亦相當恰當，不用哭成淚人場面都令人感動。

去到第4集，江美儀等待肝臟移殖手術，黃智雯表示要接手苗僑偉調查黑市器官販賣案件，起初苗僑偉以為對方是為令他有更多時間照顧妻子，但原來黃智雯不相信苗僑偉，怕他為了妻子換器官一事而有不法舉動。之後江美儀等到匿名者捐肝，原來正是龔慈恩，臨入手術室時，她透過醫生表示要更多時間考慮，之後龔慈恩見苗僑偉，坦言所做的完全為救老公曾偉權條命，更要挾苗僑偉與她合作，取回手機證據，表示完成之後自己會去自首。苗僑偉見老婆愈來愈辛苦，心有不忍，於是屈服與龔慈恩做交易，不惜再冒坐監之險，盜取手機達成協議，黃智雯急趕到醫院阻止龔慈恩做手術，要求她返警署，此時，突然有警員前來反拘捕她，指她戶口有不明存款，劇情可謂峰迴路轉，究意他們是好人還是壞人，只差一線。

江美儀的換肝手術順利，但林峯知道苗僑偉知法犯法，叮囑他要小心之餘，亦表示不會跟他再合作。

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